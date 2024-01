Toyota reste le premier constructeur automobile mondial en termes de ventes

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Le groupe japonais Toyota Motor conserve la première place des constructeurs automobiles en termes de ventes mondiales pour la quatrième année consécutive, avec des ventes annuelles record de 11,2 millions en 2023, en hausse de 7,2%. Les ventes de véhicules de la société mère Toyota, qui comprennent celles de ses marques homonyme et Lexus, ont atteint le chiffre record de 10,3 millions de véhicules l'an dernier. Le concurrent allemand Volkswagen Group, qui occupe la deuxième place du classement, a fait état ce mois-ci d'une hausse de 12% de ses livraisons en 2023, pour atteindre 9,2 millions de voitures. Les ventes du groupe Toyota dans son ensemble ont dépassé les 10 millions de véhicules sur neuf des dix dernières années - 2020 ayant été affecté par la pandémie de COVID-19. En 2023, un tiers des ventes de Toyota, qui commercialise notamment la Prius, ont concerné des véhicules hybrides. Les voitures électriques à batterie représentaient moins de 1% des ventes, a indiqué le constructeur mardi. (Reportage Daniel Leussink ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)