Toyota prévoit de lancer 10 nouveaux modèles de véhicules électriques à batterie d'ici 2026













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Toyota Motor a annoncé vendredi le lancement de dix nouveaux modèles de véhicules électriques à batterie (VEB) d'ici 2026, une montée en puissance attendue depuis longtemps sur ce segment où le constructeur automobile japonais est en retard par rapport à ses concurrents. L'entreprise, premier constructeur automobile mondial en termes de ventes, va également mettre en place une nouvelle unité spécialisée pour se concentrer sur les VEB de nouvelle génération, ont indiqué des cadres supérieurs lors d'une réunion d'information. Toyota, y compris sa marque de luxe Lexus, n'a actuellement que trois modèles de véhicules à batteries sur le marché et en a vendu moins de 25.000 dans le monde l'année dernière. Les investisseurs et les groupes de défense de l'environnement ont critiqué Toyota pour sa lenteur à adopter les voitures à batterie, le groupe privilégiant plutôt les hybrides comme la Prius, pionnière en la matière. Le nouveau directeur général, Koji Sato, a déclaré que Toyota accélérerait le développement des batteries électriques, mais il a ajouté que les hybrides resteraient un pilier important de son activité. "Au cours des prochaines années, nous élargirons notre gamme dans l'importante catégorie des véhicules électriques à batterie", a-t-il déclaré, ajoutant que l'entreprise adopterait une "approche pratique" pour populariser les voitures électrifiées, y compris les hybrides. Toyota vise une production annuelle de 1,5 million de voitures à batterie d'ici 2026, a déclaré Hiroki Nakajima, directeur technique de l'entreprise, lors de la réunion d'information. (Reportage Daniel Leussink et Maki Shiraki ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)