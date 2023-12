Toyota prévoit d'étendre sa gamme de véhicules électriques en Europe

Toyota prévoit d'étendre sa gamme de véhicules électriques en Europe













Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Toyota a annoncé lundi qu'il porterait sa gamme de véhicules électriques à batterie en Europe à six modèles d'ici 2026 et qu'il s'attendait à ce que ces véhicules représentent plus de 20% des ventes de voitures neuves dans la région d'ici là. Le constructeur automobile japonais a déclaré dans un communiqué qu'il prévoyait de vendre plus de 250.000 véhicules à batterie par an en Europe d'ici 2026. En plus d'un véhicule électrique à batterie que la société vend actuellement en Europe et d'un SUV compact qu'elle a déjà présenté l'année dernière, Toyota a dévoilé deux nouveaux modèles qu'il prévoit de vendre en Europe. Toyota envisage de lancer le premier de ces modèles électriques, un petit SUV, en 2024 sur le marché européen et l'autre, un crossover sportif, en 2025. Le groupe vise des ventes de 1,5 million de véhicules à batterie par an dans le monde d'ici 2026. (Reportage Daniel Leussink et Mariko Katsumura; version française Camille Raynaud)