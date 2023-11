Toyota : Le bénéfice a plus que doublé au deuxième trimestre, le titre grimpe

TOKYO (Reuters) - Toyota a annoncé mercredi que son bénéfice avait plus que doublé au deuxième trimestre, grâce à la faiblesse du yen et à de fortes ventes. Le groupe a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 1.440 milliards de yens (9 milliards d'euros) pour le trimestre clos fin septembre, soit une hausse 155,6% sur un an. Le constructeur automobile japonais a relevé de 50% ses prévisions pour l'ensemble de l'année, disant s'attendre désormais à un bénéfice de 4.500 milliards de yens pour l'exercice en cours, contre 3.000 milliards précédemment. Le titre Toyota, a bondi immédiatement après la publication des résultats et prenait de 6,1% à mercredi à la Bourse de Tokyo. (Reportage Daniel Leussink; version française Camille Raynaud)