Toyota, épargné par la crise des puces, mise sur une hausse de son bénéfice annuel

Crédit photo © Reuters

par Eimi Yamamitsu

TOKYO (Reuters) - Toyota Motor Corp a dit mercredi viser un rebond de ses résultats au niveau pré-pandémie cette année, le premier constructeur automobile mondial se disant confiant dans sa capacité à faire face à la pénurie mondiale de puces électroniques qui a mis en difficulté plusieurs de ses concurrents.

Le groupe japonais, qui a constitué des stocks de semi-conducteurs, a dit ne pas voir d'impact majeur à court terme de la pénurie, qui a été intégrée dans ses prévisions.

"Nous sommes désormais en mesure d'évaluer rapidement les produits alternatifs. C'est l'un des facteurs qui nous permet d'atténuer l'impact des pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs", a expliqué le directeur financier Kenta Kon.

Toyota a également annoncé le lancement d'un programme de rachats d'actions d'un montant de 2,3 milliards de dollars (1,89 milliard d'euros) et des objectifs plus ambitieux pour la production de véhicules électriques.

D'ici 2030, huit millions des véhicules produits par Toyota seront électriques ou hybrides, soit environ 80% de ses ventes de véhicules actuelles.

La prévision optimiste de Toyota pour son exercice fiscal intervient alors que le constructeur a vu son bénéfice d'exploitation presque doubler lors du trimestre clos fin mars.

Il a atteint 689,8 milliards de yens (5,23 milliards d'euros) contre 369,9 milliards de yens (2.80 milliards d'euros) un an plus tôt et 641,5 milliards de yens (4,8 milliards d'euros) attendus en moyenne par les analystes.

Toyota table sur un bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 14% à 2.500 milliards de yens, après un repli de 8,4% pour l'exercice précédent clos fin mars.

Le regain de la demande aux États-Unis, le plus grand marché de Toyota, devrait soutenir la reprise des ventes de véhicules, attendues globalement en hausse de 6,4%, à 10,55 millions d'unités.

A la Bourse de Tokyo, l'action Toyota a clôturé en hausse de 2,18%, contrastant avec la chute de 10% accusée par son rival Nissan.

Ce dernier a publié mardi une perte annuelle record et dit prévoir d'atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre pour son nouvel exercice fiscal, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice sur l'exercice.

Honda, le deuxième constructeur automobile japonais, publiera ses résultats annuels vendredi.

(Version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)