Toyota cède son usine de Saint-Pétersbourg à la Russie

Toyota cède son usine de Saint-Pétersbourg à la Russie













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie et Toyota ont déclaré vendredi que l'usine du constructeur automobile japonais à Saint-Pétersbourg avait été transférée à l'entité publique NAMI. "Toyota confirme qu'il a conclu le transfert de son usine de production de véhicules à NAMI à compter du 31 mars 2023", a déclaré Toyota dans un communiqué. "L'accord comprend le transfert complet de la propriété des bâtiments et du terrain de l'usine." Toyota avait déclaré en septembre que l'entreprise arrêterait sa production de véhicules en Russie en raison de l'interruption de l'approvisionnement en matériaux et pièces clés. Aucune des parties n'a révélé le montant de la transaction. Le constructeur produisait les modèles Camry et RAV4 dans l'usine, en activité depuis 2005, a déclaré un porte-parole de Toyota. Un peu plus de 80.000 véhicules y ont été fabriqués en 2021. Le ministère russe de l'Industrie a déclaré qu'il travaillait à la reprise de la production dans l'usine dès que possible. Moscou a acheté d'autres actifs de constructeurs automobiles ayant quitté la Russie en raison du conflit en Ukraine. Le NAMI, l'Institut central russe de recherche et de développement des automobiles et des moteurs, a déjà repris des usines de Renault et de Nissan. Renault a vendu sa participation majoritaire dans la société russe Avtovaz pour un rouble symbolique, mais avec une option de rachat de six ans. NAMI a payé un euro pour les actifs de Nissan. (Rédaction Alexander Marrow, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)