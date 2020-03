Toyota arrête ses usines en Europe, production suspendue à Onnaing

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Toyota a annoncé mercredi la mise à l'arrêt de ses usines en Europe, notamment à Onnaing, dans le Nord, où la production est déjà suspendue, en raison de l'épidémie de coronavirus.

"Avec l'accélération de la propagation du coronavirus dans divers pays ou régions en Europe et les mesures de 'confinement' prises par diverses autorités nationales et régionales, des perspectives de ventes à court terme incertaines et des difficultés dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement se font sentir", écrit le constructeur japonais dans un communiqué.

"Toyota Motor Europe a par conséquent décidé d'organiser une suspension progressive de ses usines de production de véhicules et de moteurs/transmissions en Europe à partir du 18 mars jusqu'à nouvel ordre."

L'usine d'Onnaing, près de Valenciennes, emploie près de 4.000 personnes et assemble la Yaris.

(Gilles Guillaume et Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)