Toyota acquiert la division conduite autonome de Lyft pour 550 millions de dollars

Crédit photo © Reuters

par Tina Bellon et Eimi Yamamitsu

AUSTIN/TOKYO (Reuters) - Toyota va racheter la division de conduite autonome de Lyft pour un montant de 550 millions de dollars (455 millions d'euros), ont annoncé mardi les deux groupes.

Cette acquisition permettra au constructeur automobile japonais, qui a créé une nouvelle division dans le secteur baptisée Woven Planet, de bénéficier des compétences des quelque 300 salariés du spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) qui travaillent notamment sur les technologies d'automatisation de niveau 5, celles qui permettent au conducteur de ne plus avoir les mains posées sur le volant.

"C'est la première étape pour se développer et faire travailler ensemble des personnes. De toute évidence, la construction de technologies et de produits nécessitent des personnes, et c'est en grande partie le but de cette acquisition", a déclaré le directeur général de Woven Planet, James Kuffner.

Cette acquisition permettra aussi à Toyota de disposer d'une présence dans la Silicon Valley et à Londres et de soutenir son projet de ville intelligente "Woven City", a-t-il ajouté.

Pour Lyft, qui cherche encore la rentabilité, l'opération va supprimer le fardeau financier et les risques liés au développement en solitaire d'une technologie coûteuse encore au stade émergent. Elle lui permettra d'économiser 100 millions de dollars par an, a précisé le groupe américain.

Toyota détient également une participation dans Didi Chuxing, principal groupe chinois de VTC, et dans Grab, une autre société du secteur présente en Asie du Sud-Est. Le constructeur japonais avait également des parts dans la division de conduite autonome d'Uber, principal concurrent de Lyft, avant sa cession en décembre à la start-up Aurora.

Toyota a annoncé en février vouloir développer et construire des mini-fourgonnettes autonomes en partenariat avec Aurora et Denso Corp.

(Tina Bellon à Austin et Eimi Yamamitsu àTokyo; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)