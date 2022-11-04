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TOUTE UTILISATION D'UNE ARME CHIMIQUE, BIOLOGIQUE OU NUCLÉAIRE PAR LA RUSSIE L'EXPOSERAIT À DE "GRAVES CONSÉQUENCES" (G7)

TOUTE UTILISATION D'UNE ARME CHIMIQUE, BIOLOGIQUE OU NUCLÉAIRE PAR LA RUSSIE L'EXPOSERAIT À DE "GRAVES CONSÉQUENCES" (G7)

LES MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU G7 DÉCLARENT QUE TOUTE UTILISATION D'UNE ARME CHIMIQUE, BIOLOGIQUE OU NUCLÉAIRE PAR LA RUSSIE L'EXPOSERAIT À DE GRAVES CONSÉQUENCES-COMMUNIQUÉ

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