Toute action hostile contre le Yémen aura des "conséquences désastreuses"

LE CAIRE, (Reuters) - Toute action hostile contre le Yémen aura des conséquences désastreuses, a déclaré un responsable houthi à la chaîne de télévision Al Mayadine.

"Les Houthis n'abandonneront pas la cause palestinienne, quelles que soient les menaces américaines, israéliennes ou occidentales", a-t-il dit, ajoutant que les opérations contre Israël se poursuivraient. Le Yémen est prêt, avec toutes ses options défensives, à répondre à toute manoeuvre hostile des Etats-Unis, d'Israël ou de l'Occident, a-t-il indiqué. (Reportage Moaz Abd-Alaziz au Caire; version française Camille Raynaud)