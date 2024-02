Tournoi des Six Nations : Un nul au goût de défaite pour le XV de France face à l’Italie

par Emilien Schoenher (iDalgo) Pour la première fois depuis 11 ans, le XV de France ne s'est pas imposé face à l'Italie. Les Bleus ont concédé le nul (13-13) au stade Pierre Mauroy de Lille face aux Italiens, à l'occasion de la 3e journée du Tournoi des Six Nations. Les Français ont parfaitement entamé la rencontre avec un essai transformé inscrit par Charles Ollivon dès la 6e minute de jeu. Le tournant du match intervient dans le temps additionnel de la première période. Jonathan Danty se fait expulser (40+1') et les Italiens réduisent la marque grâce à une pénalité juste avant la pause (40+4'). En seconde période, la France va rapidement mener 13-3, puis l'Italie va revenir à 13-6 à la 61e minute, avant le coup de massue 10 minutes plus tard. Ange Capuozzo inscrit un essai que transforme Paolo Garbisi. Les Italiens recollent à 13-13 et s'offrent même une balle de match dans le temps additionnel, mais la pénalité de Garbisi s'écrase sur le poteau. Au classement, la France reste 4e après ce match nul.