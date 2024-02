Tournoi des Six Nations : Sur le fil, la France s'impose en Ecosse

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Pour la seconde journée du tournoi des Six Nations, le XV de France s'est imposé de justesse face à l'Ecosse (16 - 20). Pourtant, les Bleus ont été secoués dès le départ en encaissant le premier essai de la partie par l'intermédiaire de White (6'). Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les Français marquer leur premier essai grâce à Fickou (30') afin de recoller à 13-10 à la pause. Puis menés de six unités à l'heure de jeu suite à une pénalité concédée et transformée par Russell, les Tricolores s'en sont remis à un essai de Bielle-Biarrey à dix minutes de la fin pour reprendre l'avantage sur le fil (69'). Ramos a finalement clos la victoire française avec une pénalité de Ramos (76'). Succès important pour les hommes de Fabien Galthié qui rebondissent après l'échec en Irlande. Ils montent à la quatrième place et n'ont qu'une unité de retard sur l'Irlande, première mais qui n'a pas encore joué.