Tournoi des Six Nations : L’Irlande écrase l’Italie

par Emilien Schoenher (iDalgo) L'Irlande recevait l'Italie à l'occasion de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations. Les locaux n'ont laissé aucune chance aux Italiens. Avec un score de 19-0 à la pause, les Irlandais ont enfoncé le clou en deuxième mi-temps en marquant 17 points de plus pour finalement s'imposer 36-0. Six essais ont été inscrits, dont trois transformés. Dan Sheehan est auteur d'un doublé (24', 50'). Les autres marqueurs d'essais sont Jack Crowley (7'), Jack Conan (37'), James Lowe (62') et Calvin Nash (78'). Grâce à ce large succès, l'Irlande prend la tête du tournoi avec 10 points en deux rencontres. L'Italie est dernière avec une seule unité.