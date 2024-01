Tournoi des Six Nations, la liste des Bleus est là !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) La liste de l'équipe de France de rugby pour le tournoi des Six Nations a été dévoilée ce mercredi matin. 34 joueurs sont convoqués par Fabien Galthié et son staff, dont 22 ayant participé à la dernière Coupe du monde. Mais le sélectionneur a également fait appel à six nouvelles têtes : Esteban Abadie et Matthias Halagahu de Toulon, Antoine Gibert et Nolann Le Garrec du Racing, Emmanuel Meafou de Toulouse ainsi que Nicolas Depoortere de Bordeaux-Bègles. Antoine Dupont est évidemment le grand absent de cette liste, mais ce n'est pas une surprise, car le demi de mêlée du Stade Toulousain se prépare pour le rugby à 7 en prévision des Jeux olympiques de 2024. Il laisse ainsi le brassard de capitaine à Gregory Alldritt, troisième ligne du Stade Rochelais (45 matchs avec les Bleus). La France affrontera l'Irlande, le 2 février à Marseille, pour son premier match du tournoi.