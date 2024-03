Tournoi des Six Nations : La France surclasse le pays de Galles

par Mickael Pinta (iDalgo) Portée par ses avants, l'équipe de France a surclassé le pays de Galles au Principality Stadium de Cardiff pour son avant-dernier match du Tournoi des 6 Nations et a signé son meilleur match depuis la Coupe du monde (24-45). Après une première période où les hommes de Fabien Galthié ont laissé des brèches en défense, les Bleus ont resserré les boulons et ont déroulé un match parfait, inscrivant 5 essais par Gaël Fickou, Nolann Le Garrec, George Henri Colombe, Sébastien Taofifenua et Maxime Lucu, à la sirène. Les Bleus sont encore en lice pour remporter le Tournoi, pour ce faire il faudra battre l'Angleterre, tombeuse de l'Irlande, à Twickenham, alors que les Gallois iront en Italie afin d'éviter la cuillère de bois.