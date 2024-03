Tournoi des Six Nations : L'Ecosse ruine ses chances de titres en perdant contre l'Italie

Tournoi des Six Nations : L'Ecosse ruine ses chances de titres en perdant contre l'Italie













par Samuel Troccaz (iDalgo) L'Ecosse a failli cet après-midi. Le XV du chardon s'est incliné contre l'Italie (31-29) et laisse désormais un boulevard à l'Irlande pour remporter le tournoi des Six Nations. Un match qui s'est joué au bout du suspens mais l'essai tardif de Sam Skinner (Edinburgh) n'a pas été suffisant. L'entame de seconde période italienne a fait vaciller la défense bleue et blanche et les Italiens décrochent leur première victoire à domicile depuis 2013. Au Stadio Olimpico, la Nazionale a confirmé sa bonne forme actuelle. Les hommes de Gonzalo Quesada pointent désormais à la quatrième place du classement, devant le XV de France, contre qui ils ont fait match nul.