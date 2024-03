Tournoi des Six Nations : L'Angleterre prive l'Irlande du Grand Chelem !

Tournoi des Six Nations : L'Angleterre prive l'Irlande du Grand Chelem !













par Mickael Pinta (iDalgo) Au terme d'un match fou, conclut par un drop à la sirène de Marcus Smith, l'Angleterre est venue à bout de l'Irlande à Twickenham (22-23). L'Irlande manque la possibilité de réaliser un second Grand Chelem consécutif qui n'a plus été réalisé par le XV de France en 1997 et 1998. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. À six minutes du terme, James Lowe s'est arraché pour venir aplatir en coin et offrir deux points d'avance au XV du Trèfle, mais à la suite d'une superbe séquence, Marcus Smith, intenable aujourd'hui a offert la victoire aux siens. L'Irlande qui, avait systématiquement décroché le bonus offensif lors des trois précédentes journées doit se contenter d'un simple bonus défensif avant d'affronter l'Ecosse à Croke Park en clôture du Tournoi.