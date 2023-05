Tour du monde de la politique monétaire des grandes banques centrales

Tour du monde de la politique monétaire des grandes banques centrales













LONDRES, 4 mai (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a ouvert la voie mercredi à une pause de son cycle de hausses de taux, contrairement à la Banque centrale européenne qui a écarté cette éventualité après avoir toutefois freiné le rythme de son resserrement monétaire. Entre la nécessité de maîtriser les prix, d'éviter un ralentissement trop important de l'économie et les turbulences dans le secteur bancaire, les banques centrales sont contraintes à l'équilibrisme. Dix banques centrales d'économies développées ont relevé leurs taux de 3.490 points de base au total depuis le début du cycle, celle du Japon faisant exception. Voici un aperçu de leurs positions, de la moins accommodante ("hawkish") à la plus accommodante ("dovish"). 1) ETATS-UNIS La Réserve fédérale a relevé mercredi l'objectif de taux des fonds fédéraux d'un quart de point, à 5,00-5,25%. Une décision sans surprise. La banque centrale a supprimé de son communiqué le passage dans lequel le FOMC dit anticiper qu'un "raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié". Rappelant avoir toujours pour objectif de contrôler l'inflation, le président de la Fed Jerome Powell a toutefois ajouté qu'il était prématuré de dire que la campagne de hausse des taux était terminée. 2) NOUVELLE-ZÉLANDE La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a pris les marchés à rebrousse-poil il y a un mois en augmentant son taux directeur de 50 points de base à 5,25%, son niveau le plus élevé depuis plus de 14 ans. Aucun économiste interrogé par Reuters n'avait prévu une telle éventualité. La banque centrale a déclaré que l'inflation était encore "trop élevée" et que l'emploi dépassait le "niveau maximal soutenable". Les analystes ont revu leurs prévisions concernant le pic des taux à 5,5%. 3) CANADA La Banque du Canada est devenue en mars la première grande banque centrale à interrompre son resserrement monétaire au cours de ce cycle, l'objectif étant de maintenir le taux directeur à 4,50% jusqu'à ce que l'inflation tombe à 3% vers le milieu de l'année. Les observateurs pensent qu'il n'y aura pas de changement sur le taux d'ici 2024, selon une enquête de la banque centrale publiée le 24 avril. 4) ROYAUME-UNI Confrontée à la plus forte inflation en Europe occidentale, la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 11 mai. Les marchés prévoient un taux terminal proche de 5% d'ici novembre. La BoE prévoyait en avril un recul de l'inflation mais les données ont depuis montré une augmentation plus importante que prévu de la croissance des salaires. 5) AUSTRALIE La banque centrale australienne a déjoué les pronostics en relevant ses taux d'un quart de point en mai, alors que les investisseurs anticipaient un statu quo. Son taux directeur se situe maintenant à 3,85%, un plus haut en 12 ans, et la Banque de Réserve d'Australie a déclaré qu'un "resserrement supplémentaire" pourrait être nécessaire pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif dans un "délai raisonnable". 6) NORVÈGE La banque centrale norvégienne a augmenté jeudi son principal taux de 25 points de base à 3,25%, ajoutant que d'autres relèvements étaient probables si la couronne norvégienne reste faible. 7) ZONE EURO La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt de 3% à 3,25% jeudi. Il s'agit de la septième hausse de taux consécutive dans ce cycle, mais aussi celle de la plus faible ampleur depuis que l'institution a entamé son durcissement monétaire à l'été dernier. Sa présidente, Christine Lagarde, a déclaré que si la politique monétaire est sans aucun doute restrictive, elle ne l'est pas encore "suffisamment", notant que "les perspectives d'inflation sont trop élevées et le sont depuis trop longtemps". 8) SUÈDE La Riksbank a augmenté la semaine dernière son taux directeur de 50 points de base, à 3,50%, mais a déclaré qu'elle en avait presque fini avec son resserrement monétaire. Le taux d'inflation sous-jacent en Suède, qui exclut les prix de l'énergie, a décéléré à 8,9% en mars, mais reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale. Alors que les investisseurs s'attendaient à ce que le taux culmine à 4%, la Riksbank a laissé entendre qu'une seule hausse supplémentaire de 25 points de base était probable. 9) SUISSE La Banque nationale suisse a relevé son principal taux d'un demi-point en mars pour le porter à 1,5%, déclarant que le rachat de Credit Suisse par UBS avait mis un terme à la possibilité d'une crise bancaire. L'inflation suisse a ralenti à 2,9% en mars, après 3,4% un mois plus tôt, mais est restée au-dessus de la fourchette cible de la BNS pour le treizième mois consécutif. Les traders s'attendent à une nouvelle hausse de 25 points de base en juin. 10) JAPON La Banque du Japon devrait rester la banque centrale la plus accommodante du monde sous la direction de son nouveau gouverneur, Kazuo Ueda. Lors de la dernière réunion, la BoJ a maintenu ses taux ultra-bas et sa politique de contrôle de la courbe des taux. Elle a également annoncé un examen approfondi de sa politique monétaire mais a précisé que cela prendrait plus d'un an. (Samuel Indyk, Nell Mackenzie, Dhara Ranasinghe, Alun John, Naomi Rovnick, Harry Robertson et Chiara Elisei; graphes Vincent Flasseur, Sumanta Sen, Pasit Kongkunakornkul et Riddhima Talwani, version française Laetitia Volga, édité par)