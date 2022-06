Tour de Suisse : Thibaut Pinot remporte l'étape

par Mickael Pinta (iDalgo)

Thibaut Pinot a remporté la 7e étape du Tour de Suisse entre Ambri et Malbun. Longue de 190 kilomètres, cette dernière étape de montagne avant le contre-la-montre final autour de Vaduz était la dernière explication pour les favoris de se départager à la pédale. C'est pourtant un groupe de quatorze qui va s'illustrer dans lequel figurait le coureur de la Groupama-FDJ. Après avoir compté jusqu'à 7 minutes d'avance, ce peloton de tête a stabilisé l'écart autour des 3 minutes au pied de la montée finale. Ion Izagirre a d'abord attaqué le premier dans les pentes de Malbun accompagné d'Alexey Lutsenko et Ilan van Wilder. Derrière, Thibaut Pinot monte au train et rattrape d'abord le Belge qui fut le premier décrocher avant de reprendre Lutsenko qui avait été distancé par le coureur de la Cofidis. Le Français a ensuite lâché à la pédale le coureur kazakh avant de revenir à 2 kilomètres sur un Ion Izagirre cloué sur le bitume. C'est la deuxième victoire de la saison pour le Français. Les favoris au classement général ont également bougé. Après un gros relai de Daniel Martinez, Sergio Higuita a attaqué. Derrière, Jakob Fuglsang et Geraint Thomas essayaient tant bien que mal de rentrer sur le Colombien. Si le Gallois n'a pu concéder que 11 secondes sur le coureur de la Bora - hansgrohe, l'addition fut plus salée pour le Danois qui en a perdu 29 et qui perd donc son maillot jaune au profit de Sergio Higuita. Toutefois, le favori pour la victoire finale reste Geraint Thomas dont la formation INEOS Grenadiers a remporté les deux dernières éditions avec Egan Bernal en 2019 et Richard Carapaz en 2021.