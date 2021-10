Tour de Lombardie : Pogacar en costaud !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Tadej Pogacar a été le plus fort cet après-midi sur les routes du Tour de Lombardie. Le Slovène a été le plus rapide pour boucler les 239 kilomètres entre Côme et Bergame. Les favoris ont attendu la dernière heure de course pour commencer les choses sérieuses avec l'échappée reprise à 50 kilomètres de l'arrivée. La Deceuninck Quick-Step accélère, mais Tadej Pogacar attaque et prend seul les commandes de la course à 35,7 kilomètres du but. Masnada, équipier d'Alaphilippe, réagit et attaque dans le Passo di Ganda. Adam Yates réagit en personne et contre l'Italien. Un groupe royal est à la poursuite alors de Pogacar (Masnada, Alaphilippe, Gaudu, Valverde, Yates, Woods et Bardet). Masnada attaque dans la descente et rejoint l'homme de tête ! Les autres favoris se regardent et sont piégés.

Au sprint, c'est Pogacar qui prend le meilleur sur Masnada, Yates complète le podium. Alaphilipe, Gaudu et Bardet terminent respectivement 6e, 7e et 8e.