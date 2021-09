Tour de Grande-Bretagne : Van Aert fait le doublé

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a été le plus fort cette semaine lors du Tour de Grande-Bretagne. Le Belge remporte sa quatrième victoire de la semaine entre Stonehaven et Aberdeen. Une échappée de 6 coureurs est pourtant partie, mais les équipes de sprinters contrôlent la course et reprennent les fuyards dans les dix derniers kilomètres. Le coureur de la Jumbo s'est montré le plus fort à l'arrivée où lors d'un sprint massif, il devance André Greipel et Mark Cavendish. Grâce à ce succès, il remporte également l'épreuve grâce au jeu des bonifications. Ethan Hayter (Ineos-Grenadier), jusque-là leader est dépossédé de la tunique de leader lors de l'ultime arrivée. Au classement général, Julian Alaphilipe (Deceunink Quick-Step) se classe finalement sur la dernière marche du podium.