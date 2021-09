Tour de Grande Bretagne : Lampaert vainqueur de la 7e étape, Ethan Hayter toujours leader

par Adrien Verger (iDalgo)

L'avant-dernière étape de ce tour de Grande Bretagne a vu le sacre du coureur de la Deceuninck-Quick Step Yves Lampaert à l'issue d'un parcours long de 194,8 kilomètres. Le Belge, champion de Belgique du contre-la-montre, a devancé au sprint l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et le Britannique Matthew Gibson (Ribble Weldtite). A l'avant une bonne partie de la journée, l'échappée s'est décomposée au fil des kilomètres avant d'offrir un final à trois. Au classement général, Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), reste leader avec 4 secondes d'avance sur Van Aert (Jumbo Visma) et 21 sur le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Ce dimanche, l'ultime étape, entre Stonehaven et Aberdeen, désignera le successeur de Mathieu van der Poel.