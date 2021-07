Tour de France : Wout Van Aert s'impose en solitaire, Tadej Pogacar mis en difficulté

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Il n'était pas en réussite depuis le début du Tour de France malgré des performances impressionnantes, Wout Van Aert s'est enfin imposé sur les routes de l'Hexagone ce mercredi. Le coureur de la Jumbo-Visma était le plus fort d'une échappée de 18 coureurs dans laquelle il s'est notamment débarrassé de Julian Alaphilippe. Après deux ascensions du Mont Ventoux, le Belge a levé les bras avec 1'14" d'avance sur le duo Elissonde-Mollema de la Trek-Segafredo. Derrière, le maillot jaune Tadej Pogacar (Team UAE Emirates) a été mis en difficulté par Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) lors de la deuxième ascension du Ventoux. Mais il a finalement pu combler les 40" de retard accumulées pour finir dans les temps d'Uran, Carapaz et donc Vingegaard, à 1'38" du vainqueur du jour. Au général, le Slovène conserve sa tunique et est désormais suivi de Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) qui est à 5'18" car Ben O'Connor a perdu plusieurs minutes.