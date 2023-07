Tour de France : Woods triomphe dans le silence, Pogacar se rapproche.

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Malgré sa beauté et sa sportivité, le Tour de France peut s'avérer cruel ! Jorgenson ne peut pas dire le contraire. Il est passé à côté d'une victoire qui lui tendait (pas si bien) la main et même du podium. En tête à un kilomètre du sommet, le coureur de la Movistar s'est fait rattraper et déposer dans les ultimes instants de la montée du Puy de Dôme, par le Canadien Michael Woods sous un silence de plomb. Ce dernier s'adjuge donc la 9ème étape du Tour devant Pierre Latour et Matej Mohoric. Côté favoris, la bataille entre Vingegaard et Pogacar a une nouvelle fois eu lieu. Elle a tourné à l'avantage du Slovène de la UAE qui reprend 8 secondes au leader du général. Gaudu et Bardet n'ont pas pu se mêler à cette lutte. Leur journée se résume en deux mots : Souffrance et Fatigue. La journée de repos prévue demain tombe donc à pic.