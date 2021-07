Tour de France : Vainqueur de la 9ème étape, Ben O'Connor est le nouveau dauphin de Tadej Pogacar

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les jours se suivent et se ressemblent sur le Tour de France. Lors de la 9ème étape entre Cluses et Tignes, c'est encore un coureur échappé qui s'est imposé. Ce dernier est Ben O'Connor. Le coureur d'AG2R Citroen, longtemps accompagné par Sergio Huiguita et Nairo Quintana, a fait la différence dans la montée vers Tignes pour obtenir un succès en solitaire. L'Australien aurait pu faire coup double car en ayant repoussé Tadej Pogacar à plus de huit minutes au cours de la journée, il a virtuellement été maillot jaune mais doit se contenter de la deuxième place du général (+2'01"). Finalement, c'est bien le Slovène qui portera la tunique de leader mardi, après le premier lundi de repos. Encore très fort aujourd'hui dans la dernière montée, le cycliste de la Team UAE Emirates a repris 30" aux autres favoris et repousse notamment Rigoberto Uran à 5'18" ou encore Richard Carapaz à 5'33". Deux Français sont dans le top 10 : Guillaume Martin (9ème, +7'02") et David Gaudu (10ème, +7'22"). À noter que Julian Alaphilippe a passé la ligne d'arrivée avec 34 minutes de retard sur le vainqueur.