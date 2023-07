Tour de France : Un Pogacar revanchard s'adjuge la 6ème étape

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) Majestueux ! Le Slovène a démontré qu'il était un grand cycliste en s'imposant pour la dixième fois en 4 ans sur le Tour. Il devance son principal rival, Jonas Vingegaard à Cauters-Cambasque. Ce dernier n'aura remporté aucune étape pyrénéenne et ceux malgré le travail de la Jumbo Visma tout au long de la journée et son attaque tranchante dans le Tourmalet. Lot de consolation, le Danois s'empare du maillot jaune en devançant Pogacar de 25 secondes. Premier Français, Romain Bardet termine à 3min12 du vainqueur du jour et se hisse à la 8ème place du classement général. Demain retour au calme sur les routes du Tour. Les sprinteurs devraient sans doute s'illustrer entre Mont-de-Marsan et Bordeaux.