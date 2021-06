Tour de France : Tim Merlier le plus rapide dans le Morbihan

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) s'est imposé sur la troisième étape du Tour de France à l'issue d'une journée chaotique dans le Morbihan. Lors de la première explication entre sprinters, le Belge est sorti en tête devant Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a chuté avec le peloton à 145km de l'arrivée et s'est luxé l'épaule avant de repartir. Robert Gesink (Jumbo-Visma) a été contraint à l'abandon au cours du même évènement. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui avait perdu là un coéquipier précieux, est tombé lourdement à dix kilomètres de l'arrivée et a perdu 1'21 sur la ligne. Mathieu Van der Poel est passé entre les gouttes et conserve le maillot jaune devant Julian Alaphilippe qui reste à huit secondes du Néerlandais.