Tour de France : Patrick Konrad remporte la 16ème étape, David Gaudu se rapproche du top 10

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour le début de la troisième semaine après un second lundi de repos, le peloton du Tour de France 2021 se rendait à Saint-Gaudens lors de la 16ème étape. Et encore une fois, l'échappée est allée au bout. Après un premier numéro de Kasper Asgreen en début de journée, Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) a pris le relais. Accompagné par Doubey, Bakelants et Juul-Jensen, l'Autrichien a fait la différence dans l'avant dernière ascension de la journée. Pris en chasse par le duo Gaudu-Colbrelli, il a résisté pour s'imposer en solitaire. Mais David Gaudu (Groupama-FDJ), sûrement déçu de n'avoir pas pu se mêler à une bataille pour la victoire, se consolera sûrement avec son rapproché au général. Le Breton passe de la quatorzième place à la onzième grâce à sa prise d'échappée. Sinon, Tadej Pogacar (UAE Emirates) n'a pas eu de souci à se faire aujourd'hui puisque personne n'a tenté de l'attaquer. Il conserve plus de 5' de marge sur son dauphin Rigoberto Uran à cinq étapes de la fin.