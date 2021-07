Tour de France : Matej Mohoric s'impose en solitaire, van der Poel consolide son maillot jaune

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le peloton s'y attendait, l'échappée du jour est allée au bout de l'étape entre Vierzon et le Creusot. Si elle a eu du mal à se former, au final, une trentaine de coureurs la composait. Et il y avait du beau monde puisque même le maillot jaune Mathieu van der Poel était présent. Au final, après près de 250 kilomètres d'efforts, c'est Matej Mohoric (Bahrain Victorious) qui a levé les bras sur la ligne d'arrivée. Mais la bonne opération du jour revient à Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Les deux hommes, présents à l'avant, reprennent du temps sur tout le monde et le premier conforte même sa place de leader. Par exemple, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), grand favori, est repoussé à 3'43" et Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) à 4'23". Mais le très grand perdant du jour reste Primoz Roglic. Le Slovène, visiblement diminué et déjà en retard à cause d'une chute, a perdu énormément de temps et dit sûrement adieu à la victoire finale (+9'11").