Tour de France : Mark Cavendish récidive, Nacer Bouhanni encore placé

par Arthur Cremers (iDalgo)

La 6ème étape du Tour de France emmenait le peloton de Tours jusque Châteauroux. De l'échappée inaugurale, il ne restait plus que Greg Van Avermaet (AG2R Citroen) et Roger Kluge (Lotto-Soudal) dans le final. Les deux fuyards ont été repris à 2,5 kilomètres de l'arrivée et c'est à ce moment que les équipes des sprinters ont mis en place leurs trains. Si la Alpecin-Fenix était présente en nombre, c'est bien la Deceuninck qui repart avec la victoire. Grâce à un bel effort de Julian Alaphilippe notamment, Mark Cavendish a pu tirer son épingle du jeu pour devancer Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le Français Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic). Un autre Tricolore a terminé placé puisqu'Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a pris la quatrième place, juste devant Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Au général, pas de changement au terme de cette étape de plat et Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve sa tunique jaune avec 8" de marge sur Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).