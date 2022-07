Tour de France: Le peloton sous la menace du COVID-19

(Reuters) - Le coureur cycliste français Guillaume Martin n'a pas pris le départ de la neuvième étape du Tour de France dimanche après avoir été testé positif au COVID-19, a dit à Reuters une source proche de son équipe Cofidis, augmentant les craintes au sein du peloton pour les prochaines étapes.

La veille, Geoffrey Bouchard et Vegard Stake Laengen sont devenus les deux premiers coureurs à quitter la grande boucle à cause du coronavirus, une dizaine de jours après le coup d'envoi et alors qu'il reste encore quinze jours de compétition.

Ce troisième forfait fait craindre pour la suite de la course alors que l'ensemble du peloton sera testé pendant le jour de repos prévu à Morzine, lundi.

L'an dernier, si deux membres d'une même équipe étaient testés positifs, tous devaient faire leurs bagages, ce qui n'est toutefois pas le cas pour l'édition 2022.

Selon les règles en vigueur cette année, la décision de maintenir ou non un coureur testé positif sera prise collégialement par le médecin de course, le médecin de l'Union cycliste internationale (UCI) et le médecin de l'équipe, et dépendra de la charge virale mesurée lors du test.

(Julien Pretot, avec Aadi Nair à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)