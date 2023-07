Tour de France : Jai Hindley vainqueur de la 5e étape et nouveau maillot jaune

par Alexis Rouhette (iDalgo) Jai Hindley, à l'avant toute la journée, a su gérer son effort pour remporter la cinquième étape du Tour de France 2023. Une dernière attaque dans l'ascension du col de Marie Blanque a permis au coureur australien de la formation Bora-Hansgrohe de s'adjuger sa première victoire sur la Grande Boucle pour sa première participation. Cette victoire lui permet de prendre la première place au classement général et de devenir le nouveau maillot jaune. Jonas Vingegaard prend la deuxième place du général et pointe à 47 secondes de l'Australien. Tadej Pogacar n'a pas su réagir face aux diverses attaques de ses principaux concurrents et compte 1 minute et 40 secondes de retard.