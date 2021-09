Toulouse fait le job

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Le Stade Toulousain réalise pour l’instant la belle performance de cette journée. Les visiteurs se sont imposé 17 - 15 sur le terrain de Montpellier et enchaînent donc un troisième succès de rang. Ce sont les champions de France 2021 qui ont ouvert la marque grâce à un essai de l'inévitable Romain Ntamack dès la première minute de la rencontre. Les Toulousains font la course en tête dans ce match avec une seconde réalisation de Tauzin après la pause (49'). À l'heure de jeu, les visiteurs ont une avance confortable (17 - 3), mais les Montpelliérains ne se laissent pas abattre et reviennent dans le match. Tout d'abord par l'intermédiaire de Doan (66') puis grâce à Rattez en fin de rencontre (76'). Les locaux glanent tout de même le point de bonus défensif. Au classement, Toulouse pointe en tête avec 13 unités, et Montpellier n'est classé que 7e.