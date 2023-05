Toujours hospitalisé, Berlusconi se dit prêt à reprendre le travail

Toujours hospitalisé, Berlusconi se dit prêt à reprendre le travail













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi a envoyé un message vidéo à son parti Forza Italia samedi, dans laquelle il se dit prêt à reprendre le travail, sa première apparition depuis son hospitalisation il y a un mois. "Je n'ai jamais arrêté, pas même ces dernières semaines. J'ai travaillé sur la nouvelle structure du parti et je suis prêt à retourner travailler avec vous et à mener à vos côtés nos combats pour la liberté", a-t-il déclaré. Vêtu d'une chemise, d'un costume bleus et très maquillé, Silvio Berlusconi, 86 ans, est apparu sur la vidéo assis à un bureau, avec les drapeaux italien et européen derrière lui, à côté d'une bannière de sa formation politique Forza Italia. Selon le quotidien La Repubblica, Silvio Berlusconi a enregistré ce message depuis sa chambre d'hôpital, après que des médecins et des proches ont empêché sa sortie de crainte qu'il ne tente de participer en personne à une convention de Forza Italia de deux jours à Milan. L'homme d'affaires a été hospitalisé le 5 avril et a passé près de deux semaines en soins intensifs, en raison d'une infection pulmonaire liée à une leucémie chronique. Il est sorti des soins intensifs le 16 avril et son état s'est progressivement amélioré, selon les déclarations des médecins. "Ces dernières semaines, j'ai ressenti l'affection (...) de tant de personnes, y compris de mes adversaires politiques, et je les remercie évidemment, mais c'est votre affection, c'est votre étreinte qui m'a aidé à surmonter une pneumonie vraiment dangereuse", a-t-il déclaré. Durant une vingtaine de minutes, Silvio Berlusconi a longuement rappelé sa décision d'abandonner les fonctions de direction de son empire commercial il y a 30 ans pour entrer en politique afin de "sauver l'Italie du communisme". "Nous sommes le pilier essentiel et loyal de cette majorité, nous sommes la colonne vertébrale de ce gouvernement", a-t-il dit, faisant référence à l'administration d'extrême droite de la présidente du Conseil Giorgia Meloni (Reportage Valentina Za ; version française Kate Entringer)