Tottenham s’impose à Newcastle

par Adrien Verger (iDalgo)

A l’occasion de la 8e journée de Premier League, Tottenham se déplaçait à Newcastle. Les Spurs s’étaient repris le 3 octobre dernier contre Aston Villa après 3 défaites d’affilée en Premier League. Et contre Newcastle ce dimanche soir, ils ont confirmé leur regain de forme en s’imposant 3-1. Tout, ou presque, s’est passé en première période. Les locaux ouvraient le score dès la deuxième minute par l’intermédiaire de Wilson mais Ndombele à la 17e puis Kane 5 minutes plus tard redonnaient l’avantage à leur équipe. Juste avant la mi-temps, Son marquait le but du break. Le score évoluait à la 89e minute avec un but contre son camp de Dier. Mais Tottenham s'impose 3-2. Au classement, les Spurs remontent à la 5e place, Newcastle est 19e.