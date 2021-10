Tottenham s'en sort bien

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après trois lourdes défaites en championnat, Tottenham a stoppé l'hémorragie en arrachant la victoire face à Aston Villa (2-1) au Tottenham Hotspur Stadium. Au milieu d'une première période plutôt terne, Höjbjerg a ouvert le score sur une frappe lointaine après un bon service de Son (27'). Les Spurs n'ont pas enfoncé le clou au retour des vestiaires, ce qui a donné l'opportunité à Watkins de relancer les Lions (67'). Passeur sur l'action précédente, Targett a déchanté dans la foulée alors qu'il est emporté par son élan et marque contre son camp (71'). Sans briller, les Londoniens vont tenir le résultat et timidement repartir de l'avant. En parallèle, le promu Brentford a crée la surprise sur la pelouse de West Ham (2-1) grâce à un but en toute fin de match de l'ancien Merlu, Wissa (90+4'). Enfin, Leicester a gâché une avance de deux buts à rien, et les Foxes ont concédé le nul à Crystal Palace (2-2).