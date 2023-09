TotalEnergies vise des rachats d'actions de 9 Mds$ en 2023

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a dit mercredi viser des rachats d'actions pour 9 milliards de dollars (8,53 milliards d'euros) en 2023, selon une présentation dévoilée à l'occasion de sa journée investisseurs à New York. Le groupe a également dit tabler sur un retour à l'actionnaire de l'ordre de 44% de son cash-flow cette année. TotalEnergies vise par ailleurs un cash-flow supérieur de 10 milliards de dollars en 2028 par rapport à 2021, hors Russie. Le groupe, qui souhaite atteindre une rentabilité des capitaux investis (ROACE) de 12% dans l'électricité, a précisé qu'il se concentrerait dans l'électricité sur les marchés non régulés. (Reportage Benjamin Mallet, rédigé par Kate Entringer)