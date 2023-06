TotalEnergies veut produire un demi-million de tonnes de carburant aérien durable dès 2028

TotalEnergies veut produire un demi-million de tonnes de carburant aérien durable dès 2028













19 juin (Reuters) - TotalEnergies SE: * DÈS 2028, LA COMPAGNIE SERA EN MESURE DE PRODUIRE UN DEMI-MILLION DE TONNES DE SAF COUVRANT AINSI L'AUGMENTATION PROGRESSIVE DES MANDATS EUROPÉENS D'INCORPORATION DE CARBURANT AÉRIEN DURABLE FIXÉS À 6% À HORIZON 2030 * TOTALENERGIES A L'AMBITION DE PRODUIRE 1,5 MILLION DE TONNES AVEC DES UNITÉS DE PRODUCTION DE SAF EN EUROPE, AUX ETATS-UNIS, AU JAPON ET EN CORÉE DU SUD À HORIZON 2030, SOIT 10% DU MARCHÉ MONDIAL À CET HORIZON Source texte: [https://tinyurl.com/4u8raeu8] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)