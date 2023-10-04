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TotalEnergies vend à Suncor ses opérations au Canada pour 1,1 Md$

TotalEnergies vend à Suncor ses opérations au Canada pour 1,1 Md$

4 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE:

* TOTALENERGIES EP CANADA LTD. A FINALISÉ CE JOUR LA CESSION À CONOCOPHILLIPS D'UNE PARTICIPATION DE 50% DANS L'ACTIF DE SABLES BITUMINEUX DE SURMONT, AINSI QUE DE CERTAINES OBLIGATIONS LOGISTIQUES ASSOCIÉES

* LA TRANSACTION A ÉTÉ CONCLUE POUR UN MONTANT DE BASE DE 4,03 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON 3,0 MDS DE DOLLARS US), AINSI QUE DES PAIEMENTS ADDITIONNELS POUVANT ATTEINDRE 440 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON 330 MLNS DE DOLLARS US)

* A ÉGALEMENT SIGNÉ UN ACCORD EN VUE DE LA CESSION À SUNCOR DE L'INTÉGRALITÉ DES TITRES DE TOTALENERGIES EP CANADA LTD., COMPRENANT NOTAMMENT SA PARTICIPATION DANS L'ACTIF DE SABLES BITUMINEUX DE FORT HILLS

* LE MONTANT DE LA TRANSACTION S'ÉLÈVE À 1,47 MILLIARD DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON 1,1 MILLIARD DE DOLLARS AMÉRICAINS). LA FINALISATION DE CETTE TRANSACTION EST ATTENDUE D'ICI FIN 2023

* (Rédaction à Paris)

Reuters

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