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TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise

TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise

23 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE:

* S'ASSOCIE À CORIO ET RISE POUR SON PROJET ÉOLIEN OFFSHORE DE PLUS DE 3 GW AU LARGE DE NEW YORK ET DU NEW JERSEY

* CORIO ET RISE ONT AINSI PRIS UNE PARTICIPATION DE RESPECTIVEMENT 27,7% ET 16,3% DANS LE PROJET ATTENTIVE ENERGY

* EN ÉCHANGE, TOTALENERGIES, QUI CONSERVE LES 56% RESTANTS, REÇOIT UN MONTANT DE 420 MILLIONS DE DOLLARS

* TOTALENERGIES AVAIT OBTENU, EN FÉVRIER 2022, 100 % DE LA CONCESSION MARITIME OCS-A 0538 À L'ISSUE DES ENCHÈRES DU NEW YORK BIGHT

* UNE FOIS TERMINÉ, LE PROJET FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE À PLUS D'UN MILLION DE FOYERS DANS CES DEUX ÉTATS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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