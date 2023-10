TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise

TotalEnergies vend 44% de sa participation dans le projet oélien Attentive Energy à Corio et Rise













23 octobre (Reuters) - TotalEnergies SE: * S'ASSOCIE À CORIO ET RISE POUR SON PROJET ÉOLIEN OFFSHORE DE PLUS DE 3 GW AU LARGE DE NEW YORK ET DU NEW JERSEY * CORIO ET RISE ONT AINSI PRIS UNE PARTICIPATION DE RESPECTIVEMENT 27,7% ET 16,3% DANS LE PROJET ATTENTIVE ENERGY * EN ÉCHANGE, TOTALENERGIES, QUI CONSERVE LES 56% RESTANTS, REÇOIT UN MONTANT DE 420 MILLIONS DE DOLLARS * TOTALENERGIES AVAIT OBTENU, EN FÉVRIER 2022, 100 % DE LA CONCESSION MARITIME OCS-A 0538 À L'ISSUE DES ENCHÈRES DU NEW YORK BIGHT * UNE FOIS TERMINÉ, LE PROJET FOURNIRA DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE À PLUS D'UN MILLION DE FOYERS DANS CES DEUX ÉTATS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)