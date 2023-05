TotalEnergies va développer 3 GW de fermes solaires en Espagne

TotalEnergies va développer 3 GW de fermes solaires en Espagne













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé lundi avoir reçu des autorités espagnoles les autorisations environnementales nécessaires à la construction de 48 fermes solaires pour une capacité totale estimée à 3 gigawatt (GW). Les projets de centrales, dont les premiers doivent démarrer à partir de 2024, seront développés dans la communauté de Madrid, la région de Murcie, en Castille-La Manche, en Andalousie et en Aragon, et génèreront environ 6.000 gigawattheure (GWh) d'énergie propre par an, a indiqué le groupe dans un communiqué. (Rédigé par Dina Kartit, édité par Kate Entringer)