TotalEnergies va céder ses parts dans la société gazière NextDecade

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - NextDecade a déclaré que TotalEnergies avait proposé de vendre sa participation de 17,5% dans la société américaine de gaz naturel liquéfié (GNL). La proposition formulée par le groupe français porte sur 44,9 millions d'actions NextDecade, a indiqué la société dans une communication datée du 22 décembre. Les actions ont été achetées pour 219 millions de dollars en juin dans le cadre d'un accord plus large portant sur le développement du projet d'exportation de GNL "Rio Grande" de NextDecade, dans le sud du Texas, qui a connu des retards répétés. NextDecade, qui a signé un contrat pour fournir 5,4 millions de tonnes de GNL par an à TotalEnergies, a déclaré qu'il ne percevrait aucun produit de cette vente. (Rédigé par Sourasis Bose à Bangalore, édité par Kate Entringer)