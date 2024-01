TotalEnergies signe un accord pour l'achat d'actifs d’OMV en Malaisie

31 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE: * TOTALENERGIES SIGNE UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR LES ACTIFS AMONT GAZIERS D'OMV EN MALAISIE * TOTALENERGIES A SIGNÉ UN ACCORD AVEC OMV POUR ACQUÉRIR SA PARTICIPATION DE 50 % DANS SAPURAOMV UPSTREAM (SAPURAOMV), UN PRODUCTEUR ET OPÉRATEUR DE GAZ INDÉPENDANT MALAISIEN * POUR UN MONTANT ÉVALUÉ À 903 MILLIONS DE DOLLARS (DONT 350 MILLIONS DE DOLLARS DE REPRISE DU PRÊT ACCORDÉ PAR OMV À SAPURAOMV), SOUMIS AUX AJUSTEMENTS HABITUELS DE CLÔTURE * FINALISATION EST ATTENDUE D'ICI À LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 2024 Texte original: shorturl.at/msyIM Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)