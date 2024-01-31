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TotalEnergies signe un accord pour l'achat d'actifs d’OMV en Malaisie

TotalEnergies signe un accord pour l'achat d'actifs d’OMV en Malaisie

31 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE:

* TOTALENERGIES SIGNE UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR LES ACTIFS AMONT GAZIERS D'OMV EN MALAISIE

* TOTALENERGIES A SIGNÉ UN ACCORD AVEC OMV POUR ACQUÉRIR SA PARTICIPATION DE 50 % DANS SAPURAOMV UPSTREAM (SAPURAOMV), UN PRODUCTEUR ET OPÉRATEUR DE GAZ INDÉPENDANT MALAISIEN

* POUR UN MONTANT ÉVALUÉ À 903 MILLIONS DE DOLLARS (DONT 350 MILLIONS DE DOLLARS DE REPRISE DU PRÊT ACCORDÉ PAR OMV À SAPURAOMV), SOUMIS AUX AJUSTEMENTS HABITUELS DE CLÔTURE

* FINALISATION EST ATTENDUE D'ICI À LA FIN DU PREMIER SEMESTRE 2024 Texte original: shorturl.at/msyIM Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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