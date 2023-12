TotalEnergies signe un accord majoritaire sur les salaires 2024 en France

14 décembre (Reuters) - TotalEnergies SE: * TOTALENERGIES A SIGNÉ AVEC LA CFE-CGC, LA CFDT ET LA CAT UN ACCORD MAJORITAIRE (71%) SUR LES SALAIRES 2024 AU PÉRIMÈTRE DE SON SOCLE SOCIAL COMMUN, SOIT ENVIRON 14 000 SALARIÉS EN FRANCE * ACCORD PRÉVOIT UNE ENVELOPPE D'AUGMENTATION SALARIALE DE 5% POUR 2024 * ACCORD UNE PRIME POUR LE PARTAGE DE LA VALEUR ÉQUIVALENTE À 75% D'UN MOIS DE SALAIRE, AVEC UN PLANCHER DE 2 000 EUR ET UN PLAFOND DE 4 000 EUR Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)