TotalEnergies signe un accord-cadre avec le promoteur américain de GNL NextDecade

TotalEnergies signe un accord-cadre avec le promoteur américain de GNL NextDecade













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - TotalEnergies a annoncé mercredi la signature d'un accord-cadre avec le développeur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) NextDecade qui permettra au projet d'exportation Rio Grande de l'entreprise texane, longtemps retardé, de passer à l'étape de la construction. L'accord comprend une participation de 17,5% dans NextDecade en trois tranches pour un montant global de 219 millions de dollars (203 millions d'euros), qui renforce la position de TotalEnergies sur le marché. L'énergéticien français a pour objectif de vendre près de 50 millions de tonnes de GNL d'ici 2025. "Notre participation à ce projet ajoutera 5,4 millions de tonnes par an de GNL à notre portefeuille mondial, renforçant ainsi notre capacité à participer à la sécurité d’approvisionnement en gaz de l’Europe et à fournir à nos clients asiatiques une énergie alternative, deux fois moins émettrice que le charbon", a déclaré dans un communiqué Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies. NextDecade avait jusqu'au 15 juin pour donner le feu vert à la première phase de son projet Rio Grande LNG, d'une valeur de 15,7 milliards de dollars, afin de conserver son contrat de construction avec Bechtel Energy. L'entreprise avait indiqué qu'elle comptait approuver les trois premières des cinq unités de liquéfaction prévues d'ici la fin du mois. (Reportage Sudip Kar-Gupta, Curtis Williams et Scott DiSavino, version française Kate Entringer)