TotalEnergies signe trois accords de coopération liés aux émissions de méthane

TotalEnergies signe trois accords de coopération liés aux émissions de méthane













5 décembre (Reuters) - TotalEnergies SE: * TOTALENERGIES MET SA TECHNOLOGIE À DISPOSITION DE TROIS COMPAGNIES NATIONALES POUR MESURER ET RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE MÉTHANE-COP 28 * SIGNATURE DE TROIS ACCORDS DE COOPÉRATION AVEC DES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES NATIONALES (PETROBRAS AU BRÉSIL, SOCAR EN AZERBAÏDJAN ET SONANGOL EN ANGOLA) * ACCORDS VISANT À DÉPLOYER DES CAMPAGNES DE DÉTECTION ET DE MESURE D'ÉMISSIONS DE MÉTHANE AVEC LA TECHNOLOGIE AUSEA SUR LES INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)