A la une Fil info Listes/PF Privileges
Accueil
Actualités
Reuters
Consultation

TotalEnergies remporte un permis d'exploration offshore dans le bassin d'Orange

TotalEnergies remporte un permis d'exploration offshore dans le bassin d'Orange

6 mars (Reuters) - TotalEnergies SE:

* AFRIQUE DU SUD : TOTALENERGIES RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE BASSIN D'ORANGE AVEC UN NOUVEAU PERMIS D'EXPLORATION OFFSHORE

* TOTALENERGIES A SIGNÉ, CONJOINTEMENT AVEC SON PARTENAIRE QATARENERGY, UN ACCORD PORTANT SUR L'ACQUISITION DE PARTICIPATIONS DANS LE BLOC 3B/4B, SITUÉ AU LARGE DE L'AFRIQUE DU SUD

* AUPRÈS D'AFRICA OIL SOUTH AFRICA, AZINAM (FILIALE À 100 % D'ECO ATLANTIC OIL & GAS) ET RICOCURE

A lire aussi...Comptage

* APRÈS CLÔTURE DE CETTE TRANSACTION, TOTALENERGIES DÉTIENDRA UN INTÉRÊT DE 33% DANS LE PERMIS 3B/4B ET LE RÔLE D'OPÉRATEUR, ET QATARENERGY DÉTIENDRA UN INTÉRÊT DE 24% DANS CE MÊME PERMIS

* LES INTÉRÊTS RESTANTS SERONT CONSERVÉS PAR LES DÉTENTEURS ACTUELS DU PERMIS : AFRICA OIL SA (17 %), RICOCURE (19,75 %) ET AZINAM (6,25 %). LA TRANSACTION EST SOUMISE À L'APPROBATION DES AUTORITÉS CONCERNÉES Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

©2024 Thomson Reuters, all rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Plus d'actualités Reuters

Chargement en cours...

Toute l'actualité
Comparateur courtiers en ligne