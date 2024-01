Totalenergies remporte un contrat pour la fourniture d'électricité renouvelable au New Jersey















25 janvier (Reuters) - TotalEnergies SE: * ÉTATS-UNIS : TOTALENERGIES SE VOIT ATTRIBUER UN CONTRAT DE 20 ANS POUR LA FOURNITURE D'1,3 GW+ D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE AU NEW JERSEY * LE NEW JERSEY A SÉLECTIONNÉ LEUR PROJET ÉOLIEN OFFSHORE ATTENTIVE ENERGY TWO POUR UN CONTRAT DE 20 ANS PORTANT SUR LA FOURNITURE D'1,34 GW D'ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE À L'ÉTAT * ATTENTIVE ENERGY TWO, DÉTENUE PAR TOTALENERGIES (70 %) ET CORIO (30 %), A REMPORTÉ LE 3E APPEL D'OFFRES POUR DES OREC ORGANISÉ PAR L'AGENCE DES RÉSEAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU NEW JERSEY * LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET DEVRAIT GÉNÉRER JUSQU'À 105 MILLIONS DE DOLLARS D'INVESTISSEMENTS DANS L'ÉCONOMIE LOCALE ET LE CONSORTIUM VISE UNE MISE EN SERVICE EN 2031 * LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR LE NIVEAU GARANTI DE REVENU DES OREC, AU PRIX DE $131 PAR MWH LA PREMIÈRE ANNÉE SUIVANT LE DÉMARRAGE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES, AVEC UNE AUGMENTATION ANNUELLE DE 3% * LA RENTABILITÉ EST ASSURÉE PAR UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30?% AU TITRE DE LA LOI SUR LA RÉDUCTION DE L'INFLATION (IRA) Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)