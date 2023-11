TotalEnergies relève le niveau de vigilance sécuritaire pour ses opérations au Moyen-Orient

TotalEnergies relève le niveau de vigilance sécuritaire pour ses opérations au Moyen-Orient













(Reuters) - TotalEnergies a fait savoir dimanche qu'il avait relevé le niveau de vigilance sécuritaire pour ses opérations en Irak et dans l'ensemble du Moyen-Orient, citant la situation actuelle, alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait craindre un embrasement régional. Les équipes du groupe français en Irak maintiennent leur présence et poursuivent leurs activités, a-t-il précisé en réponse à une demande de commentaire de Reuters alors qu'une source s'était fait l'écho d'une directive donnée au personnel non-indispensable de TotalEnergies de quitter l'Irak du fait de la situation à Gaza. (Reportage Forrest Crellin, rédigé par Jean Terzian)