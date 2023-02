TotalEnergies publie un bénéfice net ajusté de 7,6 Mds$ au quatrième trimestre, hausse du dividende

PARIS (Reuters) - TotalEnergies a publié mercredi des résultats en nette hausse au quatrième trimestre 2022, tirés par les prix et l'augmentation de sa production d'hydrocarbures et a annoncé une hausse de 6,4% de son dividende au titre de l'exercice passé, à 2,81 euros par action. Le groupe pétrolier et gazier, également très présent dans les énergies renouvelables, a enregistré au titre du quatrième trimestre un résultat net ajusté de 7,6 milliards de dollars (+11%), un Ebitda ajusté de 16,0 milliards (+12%) et une production de 2,812 millions de barils par jour (Mb/j), en hausse de 5%. Selon un consensus établi par Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de 7,6 milliards de dollars. (Reportage Benjamin Mallet ; édité par Nicolas Delame)